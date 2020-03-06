Депутаты Рады потребовали изолировать коллегу из-за страха перед коронавирусом

В феврале Олег Волошин встречался с французским депутатом, который попал в реанимацию.

?Депутаты Рады потребовали изолировать коллегу из-за страха перед коронавирусом
Олег Волошин
Фото: Макс Левин

Депутаты Верховной Рады решили отправить на карантин нардепа из ОПЗЖ Олега Волошина из-за опасения, что он мог быть инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 после визита во Францию.

Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"После плевков и брызганья слюной с визгом о «соросятах-поросятая» депутата Волошина все же изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО". Надеюсь, обсервациям будет полной", - написала Сюмар, отметив, что это - не шутка.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан также отметил, что Волошин контактировал с больным коронавирусом и должен быть изолирован.

"Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады было Старое и Новое правительство, президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах", - написал он в фейсбуке с многочисленными смайликами.

Напомним, Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Также коронавирус обнаружили у двоих сотрудников кафе парламента Франции.

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