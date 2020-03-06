Порошенко: увольнение Рябошапки - возвращение во времена Януковича

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора является уничтожением независимости правоохранительной системы в Украине. Об этом он заявил во время митинга против политических репрессий под ГБР.

«Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши «Газеты избирательной», и заканчивая США «Нью-Йорк Таймс» пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования», - отметил Порошенко.

«Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича», - убежден Порошенко.