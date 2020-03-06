Порошенко: увольнение Рябошапки - возвращение во времена Януковича

Экс-президент считает это наступлением на независимость прокуратуры.

Порошенко: увольнение Рябошапки - возвращение во времена Януковича
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора является уничтожением независимости правоохранительной системы в Украине. Об этом он заявил во время митинга против политических репрессий под ГБР.

«Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши «Газеты избирательной», и заканчивая США «Нью-Йорк Таймс» пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования», - отметил Порошенко.

«Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича», - убежден Порошенко.

Он предостерег власть от давления на независимые СМИ, в частности на Прямой канал. «Мы здесь для того, чтобы этого не допустить, потому что очень большую цену Украина и украинцы заплатили за то, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас была свобода слова. Они получили санкцию на проведение обысков на Прямом канале, потому что им не нравится, что говорит Прямой канал. Друзья, смотрите Прямой канал, если они его боятся - значит, там говорят правду», - призвал Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Минздрава Емец анонсировал возвращение СЭСГлава Минздрава Емец анонсировал возвращение СЭС
Кулеба счел возвращение послов и возобновление авиасообщения с Россией предмет переговоров ради деоккупацииКулеба счел возвращение послов и возобновление авиасообщения с Россией предмет переговоров ради деоккупации
Новому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку ПорошенкоНовому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нетРябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нет
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали рукиЗеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Судью по делу о госизмене Януковича отстранили от правосудияСудью по делу о госизмене Януковича отстранили от правосудия
Стала известна суть подозрения Порошенко "за захват власти"Стала известна суть подозрения Порошенко "за захват власти"
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против РябошапкиАрахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
NYT: дело против Порошенко политически мотивированоNYT: дело против Порошенко политически мотивировано
Последние новости
Подгружаем последние новости