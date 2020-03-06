Оппозиция предложила провести внеочередное заседание Рады

Депутаты собирают подписи.

Оппозиция предложила провести внеочередное заседание Рады
Фото: Lb.ua

Оппозиция инициирует внеочередное заседание Верховной Рады сегодня в 14:00.

Об этом LB.ua сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

"Наша фракция, "Голос", "Батькивщина" собрали подписи для внеочередного заседания парламента сегодня с 14-00 до 15-00. Уже собрано 81 подписей. Нас также поддержали депутаты групп За будущее и Доверие. Подписи также ставят депутаты «Слуги народа». Поэтому соберём необходимые 150 подписей", - заявил он.

Повестка дня внеочередного заседания, с его слов, будет касаться индексации пенсий, заявления Рады об оккупации Крыма и по событиям Евромайдана.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, что Верховная Рада на этой неделе провела уже два внеочередных заседания. В среду на нем сменили Кабинет министров, а в четверг - выразили недоверие генеральному прокурору.

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