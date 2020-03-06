Нардеп из ОПЗЖ в конце февраля встречался с французским депутатом, госпитализированным с коронавирусом

Олег Волошин пребывал с визитом во Франции в конце февраля.

Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Об этом пишет "Европейская правда".

27 февраля Волошин в Facebook опубликовал пост, текст которого сейчас недоступен. В нем он сообщил, что имел встречу с Рейтцером.

"Роскошный вид из окна кабинета коллеги из Национальной академии Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского изменения нормандского формата", - писал украинский депутат.

Напомним, во Франции с коронавирусом госпитализировали в реанимацию депутата Национальной ассамблеи. Он находится в реанимации. Также коронавирус обнаружили у двоих сотрудников кафе парламента.