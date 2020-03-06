Капитулянтские заявления по Крыму дезориентируют международных партнеров Украины, - Чубаров

Чубаров призвал новое правительство к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом по вопросам Крыма.

Капитулянтские заявления по Крыму дезориентируют международных партнеров Украины, - Чубаров
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что ряд капитулянтских заявлений по Крыму дезориентируют международных партнеров Украины. Чубаров призвал новое правительство к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом по вопросам Крыма и его деоккупации. Об этом он написал у себя на фейсбуке.

«Ряд капитулянтских заявлений последнего времени по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, стремящихся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», - написал Чубаров.

В частности, он упомянул вчерашнее заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым. Чубаров уверен, что это заявление "озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар, и этнических украинцев со стороны роSSийских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству"

Также Чубаров подчеркнул, что разъяснения, которые Шмыгаль обнародовал позже на фейсбуке, не изменили ситуацию.

Он подчеркнул, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения военного присутствия на оккупированном полуострове, а также для оборудования новых поселений для колонизации захваченного полуострова роSSийскими гражданами и дальнейшего вытеснения коренного населения.

"Очевидно, что для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины, необходима максимальная мобилизация украинского общества", - резюмировал Чубаров.

Напомним, ранее в эфире программы "Право на власть" новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым. Позже в своем фейсбуке премьер написал, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы и что главный тезис о невозможности подачи воды в Крым в нынешних условиях "потерялся в студии".

На заявления нового премьера уже отреагировала заместительница постоянного представителя президента Украины Крыму Тамила Ташева. Она отметила, что позиция представительства Зеленского на полуострове неизменна - государство-оккупант (РоSSия) несет полную ответственность за граждан Украины, которые живут в Крыму.

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