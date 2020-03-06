Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные

"Конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров".

Новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у Украины есть две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма. Сценарии при этом могут рассматриваться разные. Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "1+1".

"Безусловно, стране необходимы две стратегии: деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. Потому что бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене. Поэтому сценарии могут рассматриваться разные. Это пространство дипломатии - находить компромисс. Но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - сказал Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос телеведущей относительно возможного возвращение послов, возобновления авиасообщения с Россией .

Еще одним инструментом деокуппации министр назвал вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации. Я имею в виду, что ответ на этот вопрос, давать или нет, должен рассматриваться как инструмент деоккупации", - сказал он.

Министр заявил, что 5 марта детально обсуждал в Министерстве иностранных дел с коллегами вопрос Крыма, а 6 марта, после возвращения президента Владимира Зеленского и его команды из Полтавы, будет обсуждать поиск оптимальных моделей с ними.

Ранее 5 марта за подачу воды на оккупированный Россией украинский полуостров выступил новый глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он заявил, что это вопрос не бизнеса, а гуманитарной поддержки жителей Крыма. Неподача туда воды, по мнению премьера, приведет к гуманитарной катастрофе. Шмыгаль считает, что "оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут". Позже он заявил, что в эфире программы его не так поняли. Что Украина должна обеспечивать крымчан водой в случае необходимости и гуманитарной угрозы "хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями". По его словам, для промышленных и военных объектов в Крыму воду подавать не будут.

Отметим, что ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допустил возможность пустить воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу. После чего глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что идея возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод сил и средств боевиков на Донбассе - личная позиция Арахамии, которая никогда не обсуждалась между Украиной и Россией .

Напомним, Украина и РоSSия прекратили авиасообщение с 25 октября 2015 года.

МИД РФ отозвал в Москву роSSийского посла в Киеве Михаила Зурабова 23 февраля 2014 года. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года.