Касько ушел из прокуратуры вслед за Рябошапкой
Временным генпрокуратуром стал Чумак.
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько ушел из Офиса генерального прокурора вслед за своим начальником Русланом Рябошапкой.
Об этом пишут со ссылкой на свои источники ZN.ua и "Украинские новости".
В связи с этим временно исполняющим обязанности генерального прокурора будет не Касько, а другой заместитель Рябошапки - Виктор Чумак.
Напомним, Касько уже несколько раз работал в органах прокуратуры.
С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы был старшим прокурором Генеральной прокуратуры Украины.
В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.
Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.
С 2010 по 2014 годы снова занимался адвокатской деятельностью.
В 2014 году был назначен заместителем генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Касько и еще один заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, прозванные "молодыми прокурорами", считались реформаторами ГПУ и имели поддержку Запада в этом вопросе. При этом США и ЕС неоднократно требовали отставки генпрокурора Виктора Шокина и в конце концов добились ее усилиями вице-президента США Джо Байдена.
После отставки в 2016 году занялся адвокатской деятельностью, в том числе защищал интересы скандальной компании "Трейд Коммодити", из-за чего его попросили уйти из правления Transparency International Ukraine".
В сентябре 2019 года вернулся в Генеральную прокуратуру, став первым заместителем Руслана Рябошапки.