"Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко

"Санкции работают. И сегодня это чувствует экономика РоSSии".

"Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко
Фото: Макс Требухов

Минские соглашения были маршрутной картой, которая исполнила свою роль, и теперь Украине нужно объединять вокруг себя международных партнеров. Об этом в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" заявил бывший вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Чем важны Минские соглашения? Это не сделки с точки зрения международного права. Это маршрутная карта, наработанная как тактика, чтобы затащить в ловушку, дождаться применения европейских санкций и выиграть время. Чтобы начать восстанавливать экономику, Вооруженные силы. Украина постепенно выполняла те условия, которые там были прописаны, чтобы показать, что именно РоSSийская Федерация ничего не делает и потому должна получить санкции ", - заявил Зубко.

По его словам, эффективность санкций трудно переоценить, поэтому нужно настаивать на их продолжении.

"Санкции работают. И США, и Европейский союз. И сегодня это чувствует экономика РоSSии. А если вспомнить, какая стоимость энергоносителей, и как складывается бюджет РФ, это вообще очень ощутимо. В это время мы можем продолжать шаг за шагом - требовать и введения миротворческих войск, и настаивать на других тактических вещах. Минские соглашения работают как маршрутная карта, нужно требовать дальнейшего применения санкций, работать над своей экономикой, сплачивать вокруг себя и ЕС, и наших партнеров, привлекать США. Потому что они заинтересованы в том, чтобы Украина была ключом к энергетической безопасности в Европе , - подытожил Геннадий Зубко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Минские соглашения -пока единственный формат, на основании чего можно вести диалог о прекращении войны на Донбассе. Также Глава ОП Андрей Ермак пообещал, что продолжит заниматься теми направлениями, что и ранее - в частности, прекращением боевых действий на Востоке.

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