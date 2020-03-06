Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым

"Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут".

Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым
Денис Шмыгаль
Фото: facebook/ Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым.

Об этом он заявил в эфире програмы "Право на власть" на канале "1+1".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной поддержки людей, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе", - заявил Шмыгаль.

"Мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", - добавил глава Кабмина.

Напомним, что до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре "вода, идущая с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В феврале 2020 постпред Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации.

После этого глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина по Донбассу.

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