Зеленский заявил о новом уровне отношений между Украиной и Турцией

Президенты встречались в Киеве в начале февраля.

Зеленский заявил о новом уровне отношений между Украиной и Турцией
Зеленский и Эрдоган
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отмечает, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

Об этом он рассказал в интервью турецкому телеканалу ТРТ, сообщает пресс-служба президента.

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - сказал Зеленский.

Президент также отметил позицию Турции по отношению к территориальной целостности и суверенитету Украины.

"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил Зеленский.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля посетил Киев для встречи с властями и участвия в Украинско-турецком бизнес-форуме.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Украина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - ЗеленскийУкраина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - Зеленский
Новому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку ПорошенкоНовому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Зеленский: Рябошапка не показал результат и не должен занимать местоЗеленский: Рябошапка не показал результат и не должен занимать место
Зеленский встретил эвакуированных из Уханя после выпискиЗеленский встретил эвакуированных из Уханя после выписки
Телеканал "Прямой" заявил о попытке ГБР заблокировать его работуТелеканал "Прямой" заявил о попытке ГБР заблокировать его работу
Зеленский прилетел в Полтавскую область на вертолетеЗеленский прилетел в Полтавскую область на вертолете
Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нетРябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нет
Милованов назвал причины отказа от поста министра в новом КабминеМилованов назвал причины отказа от поста министра в новом Кабмине
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали рукиЗеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Шмыгаль заявил, что не сексист и любит женщинШмыгаль заявил, что не сексист и любит женщин
Последние новости
Подгружаем последние новости