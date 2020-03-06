Украина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - Зеленский

Дата обмена пока не определена.

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

Кроме того, он рассказал о дальнейших шагах к миру на Донбассе, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", - заявил президент.

При этом Зеленский отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что сейчас идет обсуждение с РоSSийской Федерацией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Президент подчеркнул, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил Владимир Зеленский.

В то же время, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить про территориальную целостность Украины невозможно.

"Когда я принимал участие в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - добавил Зеленский.

Предыдущий большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко допустил, что новый обмен пленными состоится до встречи лидеров "нормандской четверки", запланированной на апрель. По его словам, в ходе обмена Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

Дата обмена пока не определена.