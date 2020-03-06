В Вифлееме и Иерихоне закрыли все церкви, мечети и учебные заведения

Палестина подтвердила 7 случаев коронавируса.

В Вифлееме и Иерихоне закрыли все церкви, мечети и учебные заведения
Вифлеем
Фото: wikipedia.org

Храм Рождества Христова в Вифлееме, а также все церкви и мечети в Палестинской автономии закрыты с вечера 5 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее в четверг появилось сообщение, что 4 сотрудника отеля в Бейт-Джале рядом с Вифлеемом могут быть заражены коронавирусом.

Палестинский губернатор города Наблус на Западном берегу в четверг также приказал закрыть мусульманские и христианские святыни в качестве меры предосторожности.

Сегодня утром также стало известно, что американская туристка заболела коронавирусом после посещения Иерусалима две недели назад.

Вечером 5 марта Минздрав Палестины подтвердил 7 случаев SARS-CoV-2 в Вифлееме.

"Анализы подтвердили, что семь человек в Вифлееме заражены новым коронавирусом", - передает агентство Maan.

Также отмечается, что в Вифлееме и Иерихоне в связи с коронавирусом на две недели будут закрыты все учебные заведения и центры.

Ранее Израиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран из-за коронавируса. Меры приняты в отношении туристов из Италии, Китая, Сингапура, Германии, Франции, Испании, Австрии и Швейцарии.

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