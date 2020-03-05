Бородянский объяснил причины отказа от поста в Кабинете Шмыгаля

По его мнению, разделение министерства "отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере".

Бородянский объяснил причины отказа от поста в Кабинете Шмыгаля
Фото: facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал о причинах отказа от поста в новом правительстве.

Об этом Бородянсикй написал на своей странице в Facebook.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере, спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - написал экс-министр.

Бородянский отметил, что его команда сделала только 10-20% от задуманного, "потому что нужно хотя бы 1,5 года, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты".

Среди своих достижений Владимир Бородянский отметил создание закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения традиционного характера среды и противодействия хаотичной застройке", принятие которого обеспечит сохранение памятников.

Также он акцентировал на необходимости продолжения работы над законом "О медиа" для защиты информационного пространства.

"Мы болеем простыми решениями в сложном мире. Невозможно рассчитывать на постоянство без глубинного понимания причин и последствий наших действий, без стратегий и тактик, без использования новейших подходов к управлению государством, без сознательного развития Государственной службы как ТОП-работодателя в стране с прозрачной системой отбора и продвижения по службе, достойной рыночной оплатой, привлечением лучших к государственной службе, гордости за Государственную службу, формирования доверия между государственными институтами и гражданами", - добавил Бородянский.

Напомним,

4 марта Рада на внеочередном заседание отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, назначила премьером Дениса Шмыгаля и утвердила состав нового Кабмина. Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в правительстве Шмыгаля, в том числе и Владимир Бородянский.

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