Рада объявила недоверие генпрокурору Рябошапке

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 нардепа.

Голоса за увольнение генпрокурора отдали 179 членов фракции "Слуга народа", 36 из ОПЗЖ, 0 из "Европейской солидарности", 0 из "Батькивщины", 15 из группы "За майбутнє", 0 от "Голоса", 16 из группы "Довіра" и 17 внефракционных.

В заключительном слове перед голосованием Рябошапка перечислил достижения работы прокуратуры под его руководством, в том числе и в делах, касающихся войны на Донбассе.

"Мы создали специальный департамент, который собирает и передает в международные суды доказательства вооруженной агрессии РоSSии. Мы создали подразделение, которое сотрудничает с родными погибших", - пояснил он.

В заключение речи он заявил, что уходит, "чтобы вернуться".

"Постановление построено на открытой лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшая оценка и ответ этому постановлению - письмо отца убитой Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться", - заявил Рябошапка, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Рябошапка вышел, некоторые парламентарии кричали ему:"Позор!".

Напомним, на следующей неделе возможно еще одно внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за нового генерального прокурора. Кандидатом на пост является нардеп Ионушас.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Сам Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины.