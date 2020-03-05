Сенатор Элизабет Уоррен прекратила борьбу за пост президента США

Борьба за номинацию от Демократической партии свелась к двум кандидатам.

Сенатор Элизабет Уоррен прекратила борьбу за пост президента США
Фото: twitter.com/ewarren

Американский сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен прекратила борьбу за пост президента США после неудачных результатов на преймериз в "супервторник".

Об этом первым сообщила газета New York Times, но подтвердили и другие американские СМИ.

Уоррен считалась одним из лидеров президентской гонки в Демократической партии, но результаты предварительных выборов оказались крайне разочаровывающими. В Айове она стала третьей, в Нью-Хемпшире и Неваде - четвертой, а в Южной Каролине - вообще пятой. Во время "супервторника" ей не удалось попасть в двойку лидеров ни в одном из 14 штатов, в том числе в родном Массачусетсе.

Она стала уже четвертым кандидатом от демократов, который за последние дни объявил о выходе из президентской гонки. Раньше это сделали Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Майкл Блумберг.

Таким образом, борьба за номинацию от Демократической партии окончательно свелась к двум кандидатам: бывшему вице-президенту Джо Байдену и сенатору Берни Сандерсу.

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