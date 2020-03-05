Новому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку Порошенко

Немчинов заявил, что сожалеет, "что постил неправду".

Фото: Facebook
Нового министра Кабинета министров Олега Немчинова на заседании фракции "Слуга народа" заставили объясняться за поддержку пятого президента Петра Порошенко, которую он ранее высказывал в соцсетях. Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

"На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании", - сказал депутат.

Эту же информацию в Telegram подтвердил нардеп "СН" Александр Качура. По его словам, Олега Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.

"Я сожалею, что постил неправду о "Слуге Народа" и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично - изменил кардинально мнение", - передал Качура слова министра Кабмина.

Также депутат Александр Дубинский обратился к премьеру о рассмотрении вопроса о возвращении Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.

На заседании фракции также присутствовал новый премьер Денис Шмыгаль.

"Началась фракция перед внеочередным заседанием в конференц-зале, как обычно. Приехал премьер. Обсуждаем текущие вопросы. По отставке Рябошапки решение принято. О назначении нового генпрокурора пока речи не идёт", - сообщил источник.

Напомним, после отставки премьера Алексея Гончарука и назначения на эту должность Дениса Шмыгаля изменилось большинство министров. Вместо Дмитрия Дубилета министром Кабмина стал Олег Немчинов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нетРябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нет
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали рукиЗеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Депутат от "Голоса" подарила новому премьеру Шмыгалю мешок с игрушечными котамиДепутат от "Голоса" подарила новому премьеру Шмыгалю мешок с игрушечными котами
Стала известна суть подозрения Порошенко "за захват власти"Стала известна суть подозрения Порошенко "за захват власти"
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против РябошапкиАрахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Кожара слег в больницу перед следственным экспериментом в его домеКожара слег в больницу перед следственным экспериментом в его доме
NYT: дело против Порошенко политически мотивированоNYT: дело против Порошенко политически мотивировано
Рябошапка хочет передать "дело бронежилетов" НАБУРябошапка хочет передать "дело бронежилетов" НАБУ
Военная прокуратура передала в суд дело о попытке незаконной выдачи украинского паспорта гражданину РФВоенная прокуратура передала в суд дело о попытке незаконной выдачи украинского паспорта гражданину РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости