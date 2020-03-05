Депутатам осталось 20% правок к закону о земле

Финальное голосование возможно уже на следующей пленарной неделе.

Депутатам осталось 20% правок к закону о земле
Фото: Lb.ua

Верховная Рада в четверг весь день рассматривала поправки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

За два заседания - утреннее и вечернее - они рассмотрели больше 600 предложенных изменений и завершили эту работу в процессе обсуждения поправки №3182. Таким образом, за восемь пленарных дней депутаты прошли уже почти 80% поправок, осталось чуть больше 800. То есть финальное голосование возможно уже на ближайшей пленарной неделе 16-20 марта.

Следующий раз депутаты соберутся в зале для рассмотрения правок 6 марта.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Кроме девушки с собакой, в Ухане осталось еще трое украинцев, они просят эвакуацииКроме девушки с собакой, в Ухане осталось еще трое украинцев, они просят эвакуации
ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрацииЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрации
Рада прошла 37% правок к законопроекту о землеРада прошла 37% правок к законопроекту о земле
Рада рассмотрела 1 193 из 4 018 поправок к законопроекту об обороте землиРада рассмотрела 1 193 из 4 018 поправок к законопроекту об обороте земли
Рада рассмотрела 16% правок к законопроекту о землеРада рассмотрела 16% правок к законопроекту о земле
Рада рассмотрела 12% правок к законопроекту о землеРада рассмотрела 12% правок к законопроекту о земле
Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о землеРада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о земле
Рада рассмотрела 184 из 4018 правок к законопроекту о землеРада рассмотрела 184 из 4018 правок к законопроекту о земле
Корниенко: принятие закона о земле займет от трех до пяти пленарных недельКорниенко: принятие закона о земле займет от трех до пяти пленарных недель
В Раде подрались из-за законопроекта о земле
Последние новости
Подгружаем последние новости