Депутатам осталось 20% правок к закону о земле

Верховная Рада в четверг весь день рассматривала поправки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

За два заседания - утреннее и вечернее - они рассмотрели больше 600 предложенных изменений и завершили эту работу в процессе обсуждения поправки №3182. Таким образом, за восемь пленарных дней депутаты прошли уже почти 80% поправок, осталось чуть больше 800. То есть финальное голосование возможно уже на ближайшей пленарной неделе 16-20 марта.

Следующий раз депутаты соберутся в зале для рассмотрения правок 6 марта.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.