В Раде заговорили о еще одном внеочередном заседании для голосования за нового генпрокурора

В "Слуге народа" еще не определились с заменой Рябошапки.

В Раде заговорили о еще одном внеочередном заседании для голосования за нового генпрокурора
Кандидат на пост генпрокурора Сергей Ионушас и депутат Галина Янченко
Фото: Ян Доброносов

На следующей неделе возможно еще одно внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за нового руководителя генерального прокурора.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "Слуга народа".

"Сегодня будет результативное голосование за отставку Рябошапки. Причины увольнения не только в отсутствии посадок, но гораздо шире внутриполитических украинских процессов. Это уже геополитика, учитывая приближение праймериз в США", - заявил он.

В то же время, в "СН" еще не определились окончательно с новой кандидатурой на генпрокурора.

"Да, сигнально на фракции мы поддержали Сергея Ионушаса. Но сегодня в партийном чате появилась фамилия бывшего зама Луценко - Сергея Кизя. Многих депутатов это фигура точно не устроит. Ведь, если заявляем, что берем новые лица, то давайте хоть не таких зашкваренных", - отметил еще один собеседник.

С его слов, "сегодня на внеочередном вечернем заседании будет только отставка Рябошапки".

"Поэтому заговорили о том, что на следующей неделе может состояться ещё одно внеочередное для голосования за генпрокурора. Возможно, и министров, места которых вакантны", - сказал он.

Напомним, что генерального прокурора в Украине назначает президент по согласию Верховной Рады. Срок его полномочий - шесть лет, но нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка продержался только полгода. Его отставки требует большинство депутатов и поддерживает президент Владимир Зеленский.

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