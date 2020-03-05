В Запорожской области заочно осудили экс-кандидата в мэры Бердянска и главаря группировки боевиков Маманазарова

Он воевал против украинских военных с 2014 года.

Фото: ssu.gov.ua

В Запорожской области к десяти годам лишения воли приговорили главаря так называемого "Свердловского казачьего полка "ЛНР". Он присоединился к террористам в апреле 2014 года, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Находясь в составе одного из бандформирований, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Затем злоумышленник перешел в "Свердловский казачий полк "ЛНР", где продолжил противоправную деятельность и был назначен главарем", - добавили в СБУ.

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации" Уголовного кодекса.

Преступник находится в розыске, срок отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения приговора в исполнение.

Как пишет издание "Бердянск 24", речь идет об уроженце Узбекистана Игоре Маманазарове, который ранее баллотировался на пост мэра Бердянска. В феврале и марте 2014 он возглавлял "антимайданы" в этом городе.

Напомним, в январе 2020 Славянский городской районный суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР", который захватывал админздания Славянска в 2014 году и корректировал артобстрелы украинских подразделений.

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