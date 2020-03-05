Зеленский: Рябошапка не показал результат и не должен занимать место

Президент поддержал увольнение генерального прокурора.

Зеленский: Рябошапка не показал результат и не должен занимать место
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не показал результат на своей должности.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в Полтаве.

"Я считаю, что Руслан - хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат", - заявил Зеленский.

"Мы с ним прошли длинный путь с предвыборной кампании. Пускай депутаты голосуют, как хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место. С какими бы хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем ты не был. Если нет результата - до свидания. Более того, мне кажется, что справедливо - если ты сам об этом говоришь", - отметил президент.

Президент добавил, что у него есть претензии не только к Офису генерального прокурора, но и к Национальному антикоррупционному бюро. "Именно они занимаются чиновниками. И когда вы ставите вопрос о топ-чиновниках, это вопрос к НАБУ", - сказал Зеленский.

По его словам, Служба безопасности Украины тоже не работает на 100%, но "в Службе безопасности лучше ситуация, чем в Генеральной прокуратуре".

К Государственному бюро расследований у Зеленского претензий нет. "В ГБР Венедиктова только пришла. Нет к ней вопросов пока что", - пояснил Зеленский.

Напомним, 3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Верховная Рада рассмотрит его на внеочередном заседании вечером 5 марта.

В случае выражения недоверия полномочия полномочия генерального прокурора прекратятся в этот же день.

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