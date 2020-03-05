Двоих украинцев эвакуируют из Китая на "Австрийских авиалиниях"

Точной даты пока нет, но с авиакомпанией уже контактировали.

Из Китая хотят эвакуироваться еще двое украинцев. В Украину их доставят бортом "Австрийских авиалиний". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Новых Санжарах, пишет "Укринформ".

"Два человека сейчас подтвердили, что они хотят. Мы уже контактировали с "Австрийскими авиалиниями", мы их заберем в ближайшее время", - сообщил президент.

Точной даты эвакуации он не назвал. Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась вылетать без своей собаки, может вернуться домой, оставив песика в посольстве Украины в Китае.

"Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, мы ничего не можем. Мы, как государство, можем ей предложить и все уже больше, чем любому человеку предложено: хоть завтра мы вас забираем, собаку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там", - заявил Зеленский.

Напомним, что 5 марта Владимир Зеленский встретил украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, после выписки из медицинского центра "Новые Санжары", где они две недели провели на обсервации.