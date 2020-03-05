В Черновицкой области решили запретить массовые мероприятия и ввести карантин из-за коронавируса (обновлено)

По состоянию на 5 марта в Украине подтвердили только один случай COVID-19, но есть еще около 10 подозрений.

В Черновицкой области решили запретить массовые мероприятия и ввести карантин из-за коронавируса (обновлено)
Фото: facebook.com/cvODA

Министерство здравоохранения намерено ввести запрет на массовые мероприятия в связи с распространением в мире новой коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на брифинге в Новых Санжарах сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, будем временно закрывать школы, чтобы сократить массовые скопления людей", - сказал он.

По состоянию на 5 марта в Украине подтвердили только один случай COVID-19, но есть еще около десяти подозрений.

"У нас исследуются в лаборатории около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории", - сказал Ляшко.

Первые ограничительные меры уже объявили в Черновицкой области.

На брифинге в четверг глава областной администрации Сергей Осачук заявил, что в регионе на карантин закрывают все дошкольные заведения, школы и вузы, который должны ввести дистанционные модели обучения.

"Мы в следующие часы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений", - сказал Осачук.

Также по рекомендации правительства вводятся ограничения на массовые мероприятия. "Концерты, которые были запланированы на сегодняшний вечер и в ближайшие дни, будут отменены", - сказал губернатор.

Он также призвал людей с симптомами ОРВИ, у которых может быть коронавирусная болезнь, сообщать врачам и не бояться неадекватной реакции соседей.

"У нас есть случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и бояться обращаться к врачам, потому что если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей", - сказал Осачук.

Напомним, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский встретил украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, после выписки из медицинского центра "Новые Санжары", где они две недели провели на обсервации. Президент пошутил, что не боится заразиться и попросил людей в ближайшее время поменьше ездить за границу.

3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавируса - в Черновицкой области мужчина заболел после поездки в Италию с женой. 29 февраля его госпитализировали с жаром и сухим кашлем, а еще через два дня диагностировали новую коронавирусную болезнь. В тот же день соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.

5 марта в области госпитализировали еще двух граждан с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2. Ранее сообщалось, что в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четверых буковинцев с признаками инфекционного заболевания.

В ближайшее время в Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения. Их деятельность будет направлена на разработку плана готовности государства к коронавирусу.

В других европейских странах также растет число случаев заражения новым типом коронавируса. Власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания - закрывают или переносят массовые мероприятия, школы уходят на карантин и прочее.

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