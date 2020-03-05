"Голос" не поддерживает выражение недоверия Рябошапке

"Голос" считает, что инициация отставки Рябошапки - политическая расправа.

"Голос" не поддерживает выражение недоверия Рябошапке
Фото: Макс Требухов

Фракция партии "Голос" в Верховной Раде не намерена поддерживать выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом журналистам сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Ни в коем случае партия "Голос" не будет поддерживать отставку господина Рябошапки. У нас чрезвычайно большое количество вопросов к нему, но та аргументация, которая приводится в представлении, четко показывает, что это политическая расправа", - заявил Юрчишин.

Депутат охарактеризовал проект постановления как политический и непрофессиональный, а также отметил, что это попытки олигархов уволить Рябошапку.

Кроме того, депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка сказал журналистам, что фракция еще будет проводить консультации по данному вопросу.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке. Также в "Слуге народа" заявляют, что за отставку генпрокурора есть необходимое количество голосов и собраны 227 подписей.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает.

Сам Рябошапка заявил, что претензии к его работе возникли из-за политики. Генпрокурор уверен, что его отставка выгодна корумпированным топ-чиновникам.

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