Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованием

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса два грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало два грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса 200 тонн гуманитарной помощи.