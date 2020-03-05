Умер бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

19 января ему исполнилось 100 лет.

Умер бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр
Хавьер Перес де Куэльяр
Фото: news.un.org

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался на 101-м году жизни.

Об этом сообщает издание UN News.

В своем заявлении в среду вечером нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что он высоко ценит бывшего руководителя ООН как "совершенного государственного деятеля, преданного дипломата и личного вдохновителя, оказавшего глубокое влияние на Организацию и на мир".

Перес де Куэльяр находился на дипломатических должностях с 1940 года, в 69-71-м годах он был послом Перу в СССР, а в 82-м году был избран пятым генсеком ООН, и проработал на этом посту два срока, до 1991 года.

В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта. Он также предпринимал безуспешные попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта.

Напомним, с 2017 года португалец Антониу Гутерриш сменил на должности генсека ООН корейца Пан Ги Муна, который возглавлял организацию последние 10 лет.

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