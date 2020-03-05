В результате минометного обстрела боевиков поврежден газопровод в Донецкой области

Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

В Донецкой области в результате обстрела роSSийских оккупационных войск поврежден газопровод, в связи с чем жители могут остаться без газоснабжения.

По данным пресс-центра ООС, обстрел велся на поражение из минометов калибра 122 мм из оккупированной Горловки по позициям ВСУ возле Новоселовки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"В результате разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, який проходит недалек от с.Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В штабе ООС подчеркнули, что под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР провело обыски в Нацполиции Винницкой области по делу о хищении служебного бензинаГБР провело обыски в Нацполиции Винницкой области по делу о хищении служебного бензина
В Донецкой области на взятке задержали чиновников ГоспотребслужбыВ Донецкой области на взятке задержали чиновников Госпотребслужбы
В Луганской области СБУ объявила подозрения двоим боевикамВ Луганской области СБУ объявила подозрения двоим боевикам
Оккупанты обстреляли жилые дома в Красногоровке Донецкой областиОккупанты обстреляли жилые дома в Красногоровке Донецкой области
Главу ОТГ в Хмельницкой области задержали за взяткуГлаву ОТГ в Хмельницкой области задержали за взятку
Двое военных ранены из-за обстрела возле КПВВ "Марьинка" на ДонбассеДвое военных ранены из-за обстрела возле КПВВ "Марьинка" на Донбассе
На полигоне в Черниговской области из-за пожара пострадали военныеНа полигоне в Черниговской области из-за пожара пострадали военные
Чиновникам ГУ ГНС в Харьковской области сообщено о подозрении, - ФильчаковЧиновникам ГУ ГНС в Харьковской области сообщено о подозрении, - Фильчаков
Украина в ТКГ: попытка прорыва в Луганской области свидетельствует о желании срыва договоренностей "нормандской четверки"Украина в ТКГ: попытка прорыва в Луганской области свидетельствует о желании срыва договоренностей "нормандской четверки"
В Луганской области обнаружили схрон с артснарядами, обложенный противотанковыми минамиВ Луганской области обнаружили схрон с артснарядами, обложенный противотанковыми минами
Последние новости
Подгружаем последние новости