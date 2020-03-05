В результате минометного обстрела боевиков поврежден газопровод в Донецкой области

В Донецкой области в результате обстрела роSSийских оккупационных войск поврежден газопровод, в связи с чем жители могут остаться без газоснабжения.

По данным пресс-центра ООС, обстрел велся на поражение из минометов калибра 122 мм из оккупированной Горловки по позициям ВСУ возле Новоселовки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"В результате разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, який проходит недалек от с.Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В штабе ООС подчеркнули, что под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.