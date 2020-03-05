Милованов назвал причины отказа от поста министра в новом Кабмине

Экс-министр сослался на смену подходов власти и выразил надежду на продолжение реформ.

Экс-министр экономразвития Тимофей Милованов объяснил причины отказа от поста министра сельского хозяйства в новом правительстве.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

По словам Милованова, он и его команда приходили в Кабмин с "жестким видением того, что должен делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках и как достичь результатов, поставленных перед нами".

"Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые недавно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций", - написал экс-министр.

Он заявил, что верит в рыночную экономику и развитие институтов, равные правила игры для всех и конкуренцию, минимальное вмешательство государства в экономику.

"Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным)", - добавил экс-глава Минэкономики.

Милованов выразил надежду, что важные реформы не будут свернуты.

Напомним, 4 марта Рада на внеочередном заседание отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, назначила премьером Дениса Шмыгаля и утвердила состав нового Кабмина. Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в правительстве Шмыгаля, в том числе и Тимофей Милованов.