Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину

Расходы на учения предусматривают почти 64 млн гривен со стороны Украины.

Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину
Фото: Макс Левин

Верховная Рада 4 марта поддержала законопроект №3003, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины в 2020 году.

За документ проголосовали 289 народных депутатов, передает Укринформ.

Законом одобряется решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

Речь идет о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2020", украинско-молдавских учениях "Юг-2020", украинско-американских учениях "Си Бриз-2020", украинско-румынских учениях "Риверайн-2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер-2020".

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных Сил Украины на территории страны и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" Министерству обороны Украины.

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