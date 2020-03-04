Полиция со второго раза провела в доме Кожары следственный эксперимент

Адвокат Кожары и его охранник пытались препятствовать следственным действиям.

?Полиция со второго раза провела в доме Кожары следственный эксперимент
Леонид Кожара
Фото: PHL

Полиция провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер".

"Проведен следственный эксперимент в доме супругов Кожар. 4 марта 2020 на основании постановления следственного судьи от 3 марта 2020 года следователя предоставлено разрешение на вход в дом Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов и специалистов", - говорится в сообщении.

По приезду на место следователь объявил содержание постановления всем присутствующим, а также перечень лиц, которые будут принимать участие в следственном эксперименте.

Со стороны защитников Кожары следователю заявили ходатайство о недопущении представителей потерпевших в дом для следственного эксперимента, мотивируя это тем, что в постановлении они не были указаны. Следователь ходатайство отклонил и сообщил присутствующим о том, что привлек представителей потерпевших к участию.

Однако, несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары Александр Шира и представитель охраны ГСО физически препятствовали участию представителей потерпевших.

"Вышеуказанные действия защитников Кожары не смогли сорвать проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент состоялся", - сообщает юридическая компания.

Представители потерпевших написали на адвоката и охранника заявление по ч. 1 и 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса.

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни экс-министр, ни его жена не являются подозреваемыми.

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

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