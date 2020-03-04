Экс-начальнику следственного управления ГПУ Щербине разрешили снять электронный браслет

Суд обязал его прибывать к следователюпо первому требованию и не отлучаться из Киева без разрешения.

Экс-начальнику следственного управления ГПУ Щербине разрешили снять электронный браслет
Фото: argument.ua

Высший антикоррупционный суд отменил бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине обязательство носить электронный браслет.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 27 февраля суд продолжил срок действия возложенных на Щербину обязанностей, а именно: прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы; воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу, а также должностными лицами ГБР; сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия обязанностей продлен до 27 апреля включительно.

Напомним, 3 декабря 2019 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве $150 тыс. взятки за закрытие дела Госбюро расследований. Щербину и его знакомого задержали после получения ими первой части суммы в размере $75 тыс.

Gрезидент Владимир Зеленский назвал задержанного Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы. Щербина был начальником Главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. В тот период Труба был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины.

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