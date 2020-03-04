Рада назначила министром обороны Тарана
Президентскую кандидатуру поддержали 285 депутатов.
Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана.
Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 285 народных депутатов.
Новому министру 65 лет, он родился в Германии в семье военного. Генерал-лейтенант в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность - "Военный инженер-радиотехник". В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве.
С 1992-1995 служил в Центральном аппарате Министерства обороны Украины, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
С 1999 по 2004 годы Андрей Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. Следующие три года - с 2005 по 2008 - был начальником управления по Минобороны. С 2008 по 2011 годы Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при представительстве Украины при ООН.
С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран возглавил должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал меньше полгода - до апреля 2016-му.
Тарана уволили в запас, поскольку он достиг "предельного возраста" генеральскую службы.