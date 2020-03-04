Рада назначила министром обороны Тарана

Президентскую кандидатуру поддержали 285 депутатов.

Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана.

Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 285 народных депутатов.

Фото: gordon.ua

Новому министру 65 лет, он родился в Германии в семье военного. Генерал-лейтенант в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность - "Военный инженер-радиотехник". В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве.

С 1992-1995 служил в Центральном аппарате Министерства обороны Украины, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 1999 по 2004 годы Андрей Таран был военным атташе при посольстве Украины в США. Следующие три года - с 2005 по 2008 - был начальником управления по Минобороны. С 2008 по 2011 годы Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран возглавил должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал меньше полгода - до апреля 2016-му.

Тарана уволили в запас, поскольку он достиг "предельного возраста" генеральскую службы.

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