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2020-03-04
Рада утвердила состав Кабмина Шмыгаля
Министров проголосовали пакетом.
Фото: Макс Требухов
Верховная Рада утвердила состав правительства Дениса Шмыгаля.
За это проголосовали 277 народных депутатов.
В новое правительство вошли:
- Вадим Пристайко - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы)
- Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность)
- Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации
- Арсен Аваков - министр внутренних дел
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов (новая должность)
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта (новая должность)
- Илья Емец - министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой)
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры
- Марина Лазебная - министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской)
- Денис Малюська - министр юстиции
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета)
- Игорь Уманский - министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой)
- Алексей Чернышов - министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля)
Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.