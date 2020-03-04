Рада утвердила состав Кабмина Шмыгаля

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада утвердила состав правительства Дениса Шмыгаля.

За это проголосовали 277 народных депутатов.

В новое правительство вошли:

Вадим Пристайко - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы)

Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность)

Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации

Арсен Аваков - министр внутренних дел

Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов (новая должность)

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта (новая должность)

Илья Емец - министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой)

Владислав Криклий - министр инфраструктуры

Марина Лазебная - министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской)

Денис Малюська - министр юстиции

Олег Немчинов - министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета)

Игорь Уманский - министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой)

Алексей Чернышов - министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля)

Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.