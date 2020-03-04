Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки

Первым руку подал пятый президент.

Президент Владимир Зеленский и его предшественник, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообщались в президиуме Верховной Рады и пожали друг другу руки.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Короткий разговор между президентами произошел перед голосованием за членов правительства.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Напомним, что во время своего выступления в Верховной Раде президент Зеленский потребовал результата от правоохранительных органов. Он заявил, что, "к сожалению", не имеет влияния на силовиков, и что если бы он вмешивался в их работу, "некоторые люди это уже бы ощутили".

Между тем сегодня стало известно, что генерального прокурора Руслана Рябошапку собираются уволить в том числе за отказ подписать проект подозрения Петру Порошенко.

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