Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Первым руку подал пятый президент.
Президент Владимир Зеленский и его предшественник, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообщались в президиуме Верховной Рады и пожали друг другу руки.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Короткий разговор между президентами произошел перед голосованием за членов правительства.
Напомним, что во время своего выступления в Верховной Раде президент Зеленский потребовал результата от правоохранительных органов. Он заявил, что, "к сожалению", не имеет влияния на силовиков, и что если бы он вмешивался в их работу, "некоторые люди это уже бы ощутили".
Между тем сегодня стало известно, что генерального прокурора Руслана Рябошапку собираются уволить в том числе за отказ подписать проект подозрения Петру Порошенко.