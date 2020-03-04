МИД осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым

"Посещение временно оккупированного Крыма направлено в угоду РоSSии-агрессору".

МИД осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым
Фото: uk.wikipedia.org

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

Отмечается, что указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и такой, что подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Посещение временно оккупированного Крыма сицилийской делегацией направлено в угоду РоSSии-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия", - подчеркнули в МИДе.

Также отмечается, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

МИД подчеркивает необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины.

"В который раз подчеркиваем неизбежную правовую ответственность за это нарушение. Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с роSSийской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, посетила аннексированный Крым с "ознакомительным визитом".

Ранее МИД осудил незаконную поездку немецких политиков на оккупированный Донбасс.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Омбудсмен заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судахОмбудсмен заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судах
В Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечениюВ Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечению
В Крыму оштрафовали имама севастопольской мечети "за миссионерскую деятельность"В Крыму оштрафовали имама севастопольской мечети "за миссионерскую деятельность"
В США осудили незаконные действия РФ в Крыму (Заявление)В США осудили незаконные действия РФ в Крыму (Заявление)
Прокуратура Крыма объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали ЧийгозаПрокуратура Крыма объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали Чийгоза
Джемилев: в изоляции от цивилизованного мира у крымчан нет светлых перспективДжемилев: в изоляции от цивилизованного мира у крымчан нет светлых перспектив
Зеленский учредил День сопротивления роSSийской оккупации КрымаЗеленский учредил День сопротивления роSSийской оккупации Крыма
Джемилев призвал крымчан к ненасильственному сопротивлению оккупацииДжемилев призвал крымчан к ненасильственному сопротивлению оккупации
МИД вызвал посла Сербии из-за "роSSийского" Крыма на туристической ярмарке а БелградеМИД вызвал посла Сербии из-за "роSSийского" Крыма на туристической ярмарке а Белграде
Боевики выпустили 20 мин по позициям ООС у КрымскогоБоевики выпустили 20 мин по позициям ООС у Крымского
Последние новости
Подгружаем последние новости