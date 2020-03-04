Шмыгаль заявил, что не сексист и любит женщин

Премьер пообещал, что министров-женщин будет больше, чем одна.

Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Денис Шмыгаль отверг обвинения в сексизме в связи с тем, что предложил в правительство только одну женщину - Марину Лазебную на мост министра социальной политики.

"Это начало гендерной экспансии в этом правительстве. Я отец двух дочек, меня сложно обвинить в сексизме. Поэтому у нас есть ряд вакансий. У нас сейчас четыре вакансии и мы планируем расширить два направления. Поэтому в первую очередь мы ведем переговоры с женщинами", - сказал Шмыгаль, представляя свой Кабмин.

"Накануне праздника очень поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю и знаю, что среди женщин очень много профессиональных, умных и ответственных людей", - добавил премьер-министр.

Напомним, что в правительстве Алексея Гончарука было шесть женщин, в правительстве Владимира Гройсмана - пять, в первом правительстве Арсения Яценюка - одна, во втором - две.

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