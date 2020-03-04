Депутат от "Голоса" подарила новому премьеру Шмыгалю мешок с игрушечными котами

Юлия Клименко считает голосование пакетом по сути голосованием за "кота в мешке".

Фото: Макс Требухов

Депутат от партии "Голос" Юлия Клименко подарила новому премьер-министру Денису Шмыгалю мешок с игрушечными котами.

Во время обсуждения кандидатуры нового премьера, Клименко отметила, что депутаты будут голосовать за состав нового Кабмина списком. Клименко заявила, что по сути такое голосование является голосованием за "кота в мешке", поскольку депутаты не могут задавать вопросы кандидату на должность министра.

После этого она вручила Шмыгалю мешок с игрушечными котами.

Фото: Макс Требухов

Отметим, что пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно сравнивал стратегию своего преемника Владимира Зеленского с "котом в мешке".

Напомним, сегодня Рада уволила Алексея Гончарука и его правительство и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а до сегодняшнего дня был вице-премьером и министром развития громад и территорий.

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении 10 министров и трех вице-премьеров. Еще двух министров предложил президент Зеленский. Без министров пока что будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.

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