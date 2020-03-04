Судью по делу о госизмене Януковича отстранили от правосудия

Константин Васалатий был в коллегии судей, выносивших приговор экс-президенту.

Судью по делу о госизмене Януковича отстранили от правосудия
Фото: comments.ua

Судью Оболонского районного суда Киева Константина Васалатия временно отстранили от правосудия.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об отстранении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято, согласно ч.7 ст.49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и ч.2. ст. 62 Закона "О Высшем совете правосудия".

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия ВСП решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, судья Васалатий был в составе коллегии судей Оболонского райсуда, который 24 января вынес приговор экс-президенту Виктору Януковичу, заочно приговорив его к 13 годам заключения. Согласно приговору, он признан виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны). Также экс-президент был оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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