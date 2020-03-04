Рада назначила премьером Дениса Шмыгаля

Правительство Украины возглавил бывший директор ТЭС.

Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а до сегодняшнего дня был вице-премьером и министром развития громад и территорий.

За его назначение проголосовал 291 депутат.

Фото: Макс Требухов

Перед назначением Шмыгаль сообщил депутатам, что не планирует существенно менять курс правительства.

"Программа правительства будет представлена согласно закону в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они не изменятся существенно", - сказал он.

По его словам, приоритетом Кабмина будет пересмотр бюджета на 2020 год, борьба с возможной вспышкой коронавируса, завершение войны на Донбассе, погашение долгов по зарплатам перед шахтерами, реформа децентрализации.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА.

После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

С января 2018 года до августа 2019 года был директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

2 августа 2019 года занял должность главы Ивано-Франковской обладминистрации, а 4 февраля 2020 года стал вице-премьером в кабинете министров Алексея Гончарука.

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