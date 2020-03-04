Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки

Глава монобольшинства уверяет, что за отставку генпрокурора есть голоса.

Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Фото: Диана Буцко

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что генерального прокурора Руслана Рябошапку могут уволить 5 марта. Он уверяет, что голоса на это есть.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Он добавил, что планы уволить Рябошапку "не связаны никоим образом" с тем, что генеральным прокурором недоволен Игорь Коломойский. Он считает, что Коломойский настолько влиятелен, чтобы "заставить парламент единогласно голосовать" за увольнение Рябошапки.

По его словам, голосов за его отставку более чем достаточно.

"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - сказал Арахамия.

Напомним, 3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

В его тексте говорится, что "одним из ключевых запросов общества было и есть расследование уголовных правонарушений, в первую очередь - коррупционных преступлений". Депутаты, подписавшиеся под проектом постановления, считают, что Рябошапка как генеральный прокурор с этим не справился, продемонстрировал низкую эффективность и поэтому не соответствует занимаемой должности.

"Нерасследование, торможение расследования самых резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", - сказано в проекте постановления.

В пояснительной записке перечисляются некоторые из этих уголовных дел: против бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, против мэра Львова Андрея Садового, против "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, против подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк, дело Burisma.

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