Зеленский раскритиковал Новую таможню Нефьодова

"Таможня должна собирать не лайки, а средства в государственную казну".

Зеленский раскритиковал Новую таможню Нефьодова
Максим Нефьодов
Фото: mignews.com.ua

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Государственную таможенную службу под руководством Максима Нефьодова.

"За два месяца нового года невыполнение госбюджета - почти 16 млрд гривен. Мы должны говорить правду: 13 млрд гривен из них - провал поступлений от таможни", - сказал Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительно и бескомпромиссном бое с контрабандой. Но пока что выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно менять. Таможня должна собирать, извиняюсь, не лайки в фейсбуке, а средства в государственную казну", - сказал он.

Напомним, что по данным Министерства финансов, невыполнение бюджета объясняется отличием фактических макропоказателей от заложенных в госбюджете на 2020 год.

Гривна оказалась крепче (в феврале курс в 24,6 грн/$ был ниже учтенного в бюджете в 27 грн/$), объемы импорта и цены на газ ниже, средняя зарплата росла медленнее, чем ожидалось.

Государственная таможенная служба начала работу в декабре 2019 года.

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