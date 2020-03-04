СБУ сообщила освобожденному из ОРДО украинцу о подозрении в пытках пленных

Мужчина вступил в ряды боевиков, находясь в тюрьме "МГБ ДНР".

?СБУ сообщила освобожденному из ОРДО украинцу о подозрении в пытках пленных
Так называемая "народная милиция ДНР" (архив)
Фото: replyua.net

Следователи Службы безопасности под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили освобожденному в декабре 2019 года гражданину Украины о подозрении в пытках пленных соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого «МГБ ДНР» на территории бывшего завода «Изоляция», в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НВФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ собрала достаточную доказательную базу в результате проведенных допросов потерпевших, а также благодаря работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", которые будут приобщены к делу.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ не назвали фамилии подозреваемого, но вероятнее всего речь идет о Евгении Бражникове. О его участии в пытках ранее рассказал другой освобожденный из плена "ДНР" - журналист Вячеслав Асеев.

Асеев говорил о Евгении Бражникове и Алексее Кускове.

"Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все", - расказал он.

По словам Асеева, ни допросов, ни официального ответа на его запрос касательно заявления на "этих двух персонажей" не было. Запрос он зарегистрировал 20 января.

Евгений Бражников был заместителем директора Донецкого энергозавода, который входит в состав Corum Group Рината Ахметова и в 2014 году был захвачен боевиками "ДНР". В свое время Бражников работал в милиции, занимал должность оперуполномоченного уголовного розыска, но ушел с этой должности в 2008 году.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрения двум боевикам "ЛНР", которые были задержаны военными с интервалом в несколько дней.

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