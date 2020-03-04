?Зеленский объяснил необходимость смены Кабмина

Президент Владимир Зеленский объяснил необходимость смены правительства недостаточными усилиями и провалами в работе.

"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть ,когда теряет три главные вещи: память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать людей и перестает видеть необходимости изменений", - заявил он во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.

Он признал, что правительство Алексея Гончарука имеет свои достижения, но их оказалось недостаточно.

"Это правительство имеет достижение: снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, это начало приватизации, государственных предприятий; это кредиты малому и среднему бизнесу. Но! Правда в том, что украинцам этого недостаточно. Да, это первое правительство, где нет топ-коррупции, но не красть - недостаточно. Это правительство новых лиц, но лиц - недостаточно, нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать - недостаточно, нужно много работать и делать", - сказал Зеленский.

Президент, в частности, резко раскритиковал результаты работы Государственной таможенной службы, которая "собирает лайки", а не деньги. По его словам, за два месяца нового года невыполнение госбюджета - почти 16 млрд гривен, из которых 13 млрд гривен - "провал по таможне".

"Выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут", - добавил Зеленский.

Также он напомнил о продолжающемся падении промышленности. "Индустриальная слава Украины постепенно стает воспоминанием", - пожаловался Зеленский.

Он также отметил ситуацию вокруг платежек за газ.

"Люди запутались из-за хаос с платежками в январе и феврале. Где-то они стали меньшими, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то посчитали кому-то, кто газом не пользуется. Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию", - сказал Зеленский.

Вспомнил президент и о ситуации в системе здравоохранении. "Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали пустышки и чай с ромашкой. И я действительно благодарю госпожу Скалецкую за то, что осталась с людьми, украинцами в Новых Санжарах. Благодарю за смелость. Но в нашей медицине смелость не может иметь одноразовый характер. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", - сказал он.