Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом и напомнил о санкциях

Президент Рухани обвинил американские власти во лжи в желании помочь.

?Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом и напомнил о санкциях
Хасан Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение США помочь его стране в борьбе со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал PressTV.

Рухани обвинил США в том, что они "лгут, говоря о желании помочь Тегерану". "Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал он на заседании кабинета министров.

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил Рухани.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. "Единственное, что они должны сделать, - попросить", - заявил Трамп.

Напомним, коронавирус охватил почти все иранские провинции. По данным министерства здравоохранения Ирана, за последние сутки в стране заболели коронавирусом 586 человек, 15 человек скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.

28 февраля в иранском городе Бендер-Аббас люди подожгли больницу, считая, что там разместят инфицированных из другого города.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Коронавирус охватил почти все иранские провинцииКоронавирус охватил почти все иранские провинции
Офис генпрокурора закрыл производство о покушении на Шокина при помощи тепловизораОфис генпрокурора закрыл производство о покушении на Шокина при помощи тепловизора
Немецкий министр внутренних дел отказался пожать руку Меркель из-за коронавирусаНемецкий министр внутренних дел отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
В Иране от коронавируса умер чиновникВ Иране от коронавируса умер чиновник
Консультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавирусаКонсультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавируса
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от негоВице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него
Помпео обвинил Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусеПомпео обвинил Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе
Глава Госпогранслужбы Дейнеко о ситуации с коронавирусом: "Если человек откажется пройти обследование – мы сделаем это публично"Глава Госпогранслужбы Дейнеко о ситуации с коронавирусом: "Если человек откажется пройти обследование – мы сделаем это публично"
Грузия ограничила авиасообщение с Ираном из-за COVID-19Грузия ограничила авиасообщение с Ираном из-за COVID-19
Данилов заверил, что "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ без представителей Украины расшифровывать не будутДанилов заверил, что "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ без представителей Украины расшифровывать не будут
Последние новости
Подгружаем последние новости