В Украину приедут две миссии ВОЗ

Их деятельность будет направлена на разработку плана готовности государства к коронавирусу.

В Украину приедут две миссии ВОЗ
ВОЗ
Фото: Wikipedia

В Украину в ближайшее время приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил на брифинге и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает "Укринформ".

"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна будет направлена на разработку плана готовности государства (к вспышке коронавируса SARS-CoV-2, - ред.), и эта миссия начнется завтра, она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта, - ред.). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимального возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине проходит общий тренинг для врачей инфекционного звена совместно с ЮНИСЕФ.

Напомним, 3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавируса - мужчина заболел после поездки в Италию с женой. 29 февраля его госпитализировали с жаром и сухим кашлем, а еще через два дня диагностировали новую коронавирусную болезнь. В тот же день соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.

В настоящее время в Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения повысила риски распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "высокого" до "очень высокого". При этом в ВОЗ насчитали более 130 стран, в которых еще не были выявлены случаи заражения.

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