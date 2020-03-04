"Европейская солидарность" вступилась за "Украинский киберальянс"

Партия "Европейская солидарность" требует прекратит преследование участников общественной организации «Ukrainian Cyber Alliance» (Украинский киберальянс). Об этом нардепы София Федина и Яна Зинчкевич заявили во время брифинга в парламенте.

«Организация «Ukrainian Cyber Alliance» с первых дней войны делала все, чтобы защитить украинское государство и найти подтверждение московских вторжений. Они сканировали системы безопасности и указывали на проблемные вопросы, чтобы Украина становилась сильнее. Сегодня вместо того, чтобы бороться с московскими пришельцами, чтобы бороться против возвращения тех людей, которые способствовали началу войны, привели к ситуации с расстрелами на Майдане, власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал все эти годы украинское государство», - отметила Федина.

Яна Зинкевич во время брифинга сообщила, что депутаты «Европейской Солидарности» отправили соответствующие запросы к председателю Национального полиции и к Генеральному прокурору Украины с требованием исключить преследование активистов организации «Ukrainian Cyber Alliance».

Напомним, 25 февраля у активистов и сооснователей общественной организации "Украинский киберальянс" прошли обыски. Их обвинили во взломе систем Одесского аэропорта и выведении на информационное табло оскорбительной надписи, адресованной экоактивистке Грете Тунберг. "Киберальянс" сообщил о прекращении работы, пока с его участников не снимут обвинения.