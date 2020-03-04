Офис генпрокурора объявил о новых мерах для расследования небоевых потерь военных

В военной прокуратуре объединенных сил создали отдел процессуального руководства досудебным расследованием, который будет заниматься расследованием фактов небоевых потерь военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Это сделано с целью координации деятельности правоохранительных органов во время расследования.

Соответствующее решение приняло руководство Офиса, в том числе после встреч с членами семей военнослужащих, погибших в небоевой обстановке. Подчеркивается, что генпрокурор Руслан Рябошапка уже отправил в военную прокуратуру объединенных сил группу опытных военнослужащих из военных прокуратур для усиления эффективности работы.

Отмечается, что из-за неэффективности расследований в некоторых производствах такой категории изменен орган досудебного расследования, а дальнейшее следствие поручено следователям территориальных управлений ГБР.

"Отдельные производства восстановлены, а преждевременно принятые следователями решения в них отменены", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Кроме того, изменены группы прокуроров в таких производствах – в их состав отныне будут включены работники созданного отдела процессуального руководства досудебным расследованием.

Офис генпрокурора также сообщил, что как результат, при процессуальном руководстве прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона, в суд уже направлен обвинительный акт относительно командира подразделения воинской части, который подозревается в применении физического насилия к подчиненному, которое привело к смерти (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, исследуются обстоятельства возможной предвзятости командования указанной части во время проведения служебного расследования (по его заключению с военнослужащим якобы произошел несчастный случай из-за личной неосторожности), а также возможного сокрытия ими совершения подчиненным уголовного преступления.

Напомним, для прохождения первого этапа переаттестации в новую прокуратуру зарегистрировались 3697 региональных прокуроров из всех областей Украины, АР Крым и военных прокуратур.

Аттестация является следующим этапом реформы прокуратуры, которая стартовала в прошлом году и предусматривает создание Офиса генпрокурора и добора в него сотрудников "вне системы".