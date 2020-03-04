Аваков показал доходы за 2019 год

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал декларацию о доходах за 2019 год.

Она обнародована в Едином реестре деклараций.

В декларации Авакова говорится, что за 2019 год он заработал 1,34 млн гривен (1,12 млн гривен - зарплата министра, 221 тыс. гривен - проценты по депозитам), а его жена - 4,45 млн гривен (3,23 млн гривен - зарплата в семейной компании ООО "Инвестор", 831 тыс. - зарплата в итальянской Avitalia, 391 тыс. - проценты по депозитам).

Денежные активы Авакова за год особо не изменились. Банковские вклады - 1,774 млн гривен, 196 тыс. в долларах, 148 тыс. евро; драгметаллы - 200 тысяч гривен, наличные - 8 тыс. гривен, 12,5 тыс. долларов, 45 тыс. евро, 96 тыс. японских иен, 4 тыс. британских фунтов, 350 австралийских долларов.

Жена задекларировала 170 тыс. гривен, 402 тыс. долларов и около 1,5 млн евро на банковских счетах; 112 тыс. гривен, 30 тыс. евро, 34 тыс. долларов и почти 6 тыс. фунтов наличными.

Недвижимость Авакова не поменялась: земельный участок на 1200 кв. м в Харьковской области, три квартиры в Харькове и Чугуеве, номер в гостинице в Киеве .

Автомобилей у семьи нет, зато задекларировано большое количество предметов роскоши: часов, мебели, произведений искусства, антикварных изделий, дорогой одежды и вина и пр.

Напомним, что Арсен Аваков является бессменным министром внутренних дел Украины с 2014 года. Он работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и может остаться министром при новом премьере Денисе Шмыгале.