Новый глава МИД Канады приехал в Украину и встретился с Зеленским

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также вопрос инвестиций и ход реформ.

Новый глава МИД Канады приехал в Украину и встретился с Зеленским
Владимир Зеленский и Франсуа-Филипп Шампань
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, который находится в Киеве с визитом.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поблагодарил Канаду и лично премьер-министра Джастина Трюдо за поддержку, которую официальная Оттава предоставляет Украине.

"Есть много стран, с которыми у Украины дружеские отношения, но с Канадой они на самом деле особенные. Существует немало программ поддержки Украины Канадой: это и программа реформ, и реабилитация ветеранов - за все это мы вам очень благодарны", - подчеркнул президент.

Отмечается, что Зеленский и Шампань детально обсудили расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии и изучении "черных ящиков".

"Украина полностью открыта в этом вопросе. И при необходимости готова сотрудничать с международными партнерами для полного получения информации из «черных ящиков", - отметил зеленский.

Стороны также обсудили ход реформ в Украине. Шампань выразил удовлетворение их высоким темпом. Отдельно обсуждался вопрос инвестиций.

"С экономической точки зрения инфраструктура - наш приоритет. Нам нужно «сшить» страну, поэтому мы приглашаем канадских инвесторов. Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места", - подчеркнул Зеленский. Он также рассказал о концессионных проектах, большой приватизации и реформировании правовой системы.

Президент также проинформировал канадскую делегацию о ситуации на Донбассе.

Напомним, Шампань в конце 2019 года стал министром иностранных дел Канады вместо Христи Фрилянд.

Член правящей либеральной партии, Шампань с 2015 года был членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке. В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а до прихода в МИД руководил министерством инфраструктуры и общин.

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