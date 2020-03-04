Дело Гандзюк: адвокаты Мангера намерены опросить Левина в Болгарии

Защита Мангера будет пытаться попасть к Левину в болгарской тюрьме

Дело Гандзюк: адвокаты Мангера намерены опросить Левина в Болгарии
Владислав Мангер с адвокатами Дмитрием Ильченко (слева) и Константином Глобой
Фото: LB.ua

Защита главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, будет пытаться попасть к другому фигуранту дела Алексею Левину (Москаленко), удерживаемому в Болгарии.

Об этом говорится в материале LB.ua "Новые повороты в деле Гандзюк".

Адвокат Мангера Андрей Мурашкин рассказал, что защита написала ходатайство в Офис генпрокурора с тем, чтобы следователи провели допрос Левина в Болгарии. Однако, по словам адвоката, Офис в этом отказал. И теперь адвокаты Мангера намерены попасть к Левину в Болгарии.

"Мы имеем право в рамках статьи 20 закона "Об адвокатуре" провести его опрос. Мы хотим к нему попасть. Мы собираемся назначить время и туда поехать. Отказать нам во встрече не могут. К нему есть доступ любых лиц. Здесь нет ничего незаконного. Мы получили ответ от ГПУ и теперь будем более активно инициировать эту встречу", - рассказывает Мурашкин, который отрицает, что таким образом адвокаты будут давить на Левина.

Ранее издание ZN.ua писало, что адвокаты Мангера уже пытались попасть к Левину в Болгарии. Однако Мурашкин это отрицает.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе ДонбассаРФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе Донбасса
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Блок рекламы


Похожие новости
Отец Гандзюк вступился за РябошапкуОтец Гандзюк вступился за Рябошапку
Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражейФигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражей
ВАКС закрыл дело о недекларарировании имущества судьей Попович из-за истечения сроков давностиВАКС закрыл дело о недекларарировании имущества судьей Попович из-за истечения сроков давности
Дело Гандзюк: экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляцииДело Гандзюк: экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции
Прокуратура открыла дело из-за гибели военного и ранении еще 4 при обстреле машины ВСУ с пордуктами в Луганской обалстиПрокуратура открыла дело из-за гибели военного и ранении еще 4 при обстреле машины ВСУ с пордуктами в Луганской обалсти
NYT: дело против Порошенко политически мотивированоNYT: дело против Порошенко политически мотивировано
Рябошапка хочет передать "дело бронежилетов" НАБУРябошапка хочет передать "дело бронежилетов" НАБУ
Подозреваемый по делу Гандзюк Левин не обжаловал экстрадицию в Украину, - адвокатПодозреваемый по делу Гандзюк Левин не обжаловал экстрадицию в Украину, - адвокат
Оккупанты распространяют фейки, что военные ООС намерены обстрелять жилые кварталы, - штаб ООСОккупанты распространяют фейки, что военные ООС намерены обстрелять жилые кварталы, - штаб ООС
Дело судьи Днепровского суда, незаконно арестовавшего активистов Майдана, ушло в судДело судьи Днепровского суда, незаконно арестовавшего активистов Майдана, ушло в суд
Последние новости
Подгружаем последние новости