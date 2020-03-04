В Луганской области СБУ объявила подозрения двоим боевикам

Они воевали против украинских защитников.

Фото: ssu.gov.ua
СБУ объявила подозрения двоим участникам незаконных вооруженных формирований, которые были задержаны военными Объединенных сил с интервалом в несколько дней.

По данным следствия, оба фигуранта жили в Горловке. Один из них присоединилися к "ДНР" после освобождения из исправительной колонии. Он стал пулеметчиком и воевал против украинских подразделений на территории Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Другой фигурант дела после подготовки в тренировочном центре боевиков выполнял обязанности командира отделения одной из группировок "ДНР" в районе Горловки и Дебальцевого", - добавили в СБУ.

Им инкриминируют участие в террористической группе или организации, они содержатся под стражей.

Напомним, в феврале четверым украинцам объявили подозрения в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестком обращении с военнопленными. Они могут причастны к "параду пленных", проведенном террористами на День независимости.

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